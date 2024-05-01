Шехирев Стефан Феодорович 1842 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шехирев Стефан Феодорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

27.10.1918 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Шехирев Феодор Филиппович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шехирева Гликерия Прокопьевна

Место жительства
Неизвестно
Забайкальской обл, Нерчинского у, Ильдиканской вол, д. Нижний Ильдикан
Рождение ребёнка
1875

Дочь: (Шехирева) ? Стефановна

Мать ребёнка: Шехирева Гликерия Прокопьевна

Рождение ребёнка
20.12.1880 ст.

Дочь: (Шехирева) Лукиания Стефановна

Мать ребёнка: Шехирева Гликерия Прокопьевна

Смерть
27.10.1918 ст.

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