Шехирев Стефан Феодорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смерти27.10.1918 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Шехирев Феодор Филиппович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Забайкальской обл, Нерчинского у, Ильдиканской вол, д. Нижний Ильдикан
Рождение ребёнка
1875
Дочь: (Шехирева) ? Стефановна
Мать ребёнка: Шехирева Гликерия Прокопьевна
Рождение ребёнка
20.12.1880 ст.
Дочь: (Шехирева) Лукиания Стефановна
Мать ребёнка: Шехирева Гликерия Прокопьевна
Смерть
27.10.1918 ст.