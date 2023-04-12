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Ирина Васильевна
Ирина Васильевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.10.1928
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Силецкая (Герасимова) Анна Ивановна
1903 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АП
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События
События
Биография
Биография
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
05.10.1928
Отец: не указан
Мать:
Силецкая Анна Ивановна
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