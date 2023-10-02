Догадина Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1708 и 1713
Дата смертиМежду 1765 и 1770
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Между 1726 и 1732
Рождение ребёнка
Между 1731 и 1736
Отец ребёнка: Догадин Иван Артемьевич
Рождение ребёнка
Между 1736 и 1746
Отец ребёнка: Догадин Иван Артемьевич
Рождение ребёнка
Между 1736 и 1739
Отец ребёнка: Догадин Иван Артемьевич
Рождение ребёнка
04.03.1751 ст.
Отец ребёнка: Догадин Иван Артемьевич
Смерть
Между 1765 и 1770