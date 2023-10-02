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Догадина Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1708 и 1713

Дата смерти

Между 1765 и 1770

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1709 и 1713 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1708 и 1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1726 и 1732

Муж: Догадин Иван Артемьевич

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1731 и 1736

Сын: Догадин Федор Иванович

Отец ребёнка: Догадин Иван Артемьевич

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1736 и 1746

Сын: Догадин Федор Иванович

Отец ребёнка: Догадин Иван Артемьевич

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1736 и 1739

Сын: Догадин Василий Иванович

Отец ребёнка: Догадин Иван Артемьевич

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.03.1751 ст.

Сын: Догадин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Догадин Иван Артемьевич

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Между 1765 и 1770
Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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