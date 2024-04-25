Мурзин Иван Матвеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1703
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703
Отец: Мурзин Матвей Елфимов
Мать: Мурзина Мария
Рождение ребёнка
1733
Сын: Мурзин Михаил Иванов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1736
Сын: Мурзин Федор Иванов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1738
Дочь: (Мурзина) Авдотья Иванова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1738
Сын: Мурзин Егор Иванов
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно