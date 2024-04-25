Мурзин Иван Матвеев 1703 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мурзин Иван Матвеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1703

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: Мурзин Матвей Елфимов

Мать: Мурзина Мария

Рождение ребёнка
1733

Сын: Мурзин Михаил Иванов

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1736

Сын: Мурзин Федор Иванов

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1738

Дочь: (Мурзина) Авдотья Иванова

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1738

Сын: Мурзин Егор Иванов

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

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