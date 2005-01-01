Чернов Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1969
Дочь: Чернова Ольга Анатольевна
Мать ребёнка: Чернова Нина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернов Евгений Анатольевич
Мать ребёнка: Чернова Нина Николаевна
Смерть
Неизвестно