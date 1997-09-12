Чернышенко Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1952
Дата смерти12.09.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1952
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.05.1977
Сын: Чернышенко Артур Александрович
Мать ребёнка: Чернышенко Александра Ивановна
Рождение ребёнка
13.10.1987
Сын: Чернышенко Артем Александрович
Мать ребёнка: Чернышенко Александра Ивановна
Смерть
12.09.1997