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Чернышенко Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1952

Дата смерти

12.09.1997

Пол

Мужской

Добавил:

нГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1952

Отец: Чернышенко Николай Антонович

Мать: Чернышенко (Дроздова) Ольга Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернышенко Александра Ивановна

Рождение ребёнка
25.05.1977

Сын: Чернышенко Артур Александрович

Мать ребёнка: Чернышенко Александра Ивановна

Рождение ребёнка
13.10.1987

Сын: Чернышенко Артем Александрович

Мать ребёнка: Чернышенко Александра Ивановна

Смерть
12.09.1997

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