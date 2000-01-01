Сварцевич Иван Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сварцевич Иван Иосифович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1980

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1980

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
2004

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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