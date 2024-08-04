Лихотина Пелагия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лихотин Александр
Отец ребёнка: Лихотин Гаврила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лихотина Апраксинья
Отец ребёнка: Лихотин Гаврила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лихотин Мирон
Отец ребёнка: Лихотин Гаврила
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лихотин Гаврила
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Лихотина Клавдия
Отец ребёнка: Лихотин Гаврила
Смерть
1942