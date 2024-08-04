Лихотина Пелагия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихотина Пелагия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лихотин Александр

Отец ребёнка: Лихотин Гаврила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лихотина Апраксинья

Отец ребёнка: Лихотин Гаврила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лихотин Мирон

Отец ребёнка: Лихотин Гаврила

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лихотин Гаврила

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Лихотина Клавдия

Отец ребёнка: Лихотин Гаврила

Смерть
1942

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