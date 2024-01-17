Акиньшин Степан Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
21.01.1845
его второй брак по жениху: г.к.Алексей Самсонович Паринов г.к. Григорий Николаевич Акиньшин по невесте: г.к. Иван Ефремович Бруданин г.к. Григорий Иванович Иванов
Рождение ребёнка
06.04.1854
Дочь: Акиньшина Мария Степановна
Мать ребёнка: Бруданина Наталья Ефремовна
пом. Болтиной дворовый Иван Григорьевич Иванов дворовая жена Евдокия Яковлевна Бруданина
Рождение ребёнка
Около 1858
Мать ребёнка: Бруданина Наталья Ефремовна
Рождение ребёнка
10.08.1860
Дочь: Акиньшина Наталия Степановна
Мать ребёнка: Бруданина Наталья Ефремовна
г.к. Илия Яковлевич Акиншин дворовая жена Евдокия Яковлевна Бруданина
Смерть
Неизвестно