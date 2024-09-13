Кобелева (Комарова) Ксения Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобелева (Комарова) Ксения Афанасьевна

Место рождения

Юго-Камский, Пермский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1789 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Юго-Камский, Пермский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
19.02.1815

Муж: Кобелев Иван Иванович

Старое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край
вторая жена
Рождение ребёнка
01.02.1816

Сын: Кобелев Сидор Иванович

Отец ребёнка: Кобелев Иван Иванович

Старое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
10.06.1817

Дочь: (Кобелева) Акилина Ивановна

Отец ребёнка: Кобелев Иван Иванович

Старое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
08.09.1818

Сын: Кобелев Осип Иванович

Отец ребёнка: Кобелев Иван Иванович

Старое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край
в 1849 году с разрешения начальства переведен из деревни Городища; в 1850 году с разрешения начальства переведен Ершовского приказа в село Ершовку
Смерть
Неизвестно

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