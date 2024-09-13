Кобелева (Комарова) Ксения Афанасьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.02.1815
вторая жена
Рождение ребёнка
01.02.1816
Отец ребёнка: Кобелев Иван Иванович
Рождение ребёнка
10.06.1817
Дочь: (Кобелева) Акилина Ивановна
Отец ребёнка: Кобелев Иван Иванович
Рождение ребёнка
08.09.1818
Отец ребёнка: Кобелев Иван Иванович
в 1849 году с разрешения начальства переведен из деревни Городища; в 1850 году с разрешения начальства переведен Ершовского приказа в село Ершовку
Смерть
Неизвестно