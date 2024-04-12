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Бирюкова Ульяна Алексеевна

Место рождения

Крастелиха, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Крастелиха, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Акулина Ивановна

Отец ребёнка: Бирюков Иван Иванович

Рождение ребёнка
1800

Сын: Бирюков Петр Иванович

Отец ребёнка: Бирюков Иван Иванович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Аграфена Ивановна

Отец ребёнка: Бирюков Иван Иванович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Бирюков Петр Иванович

Отец ребёнка: Бирюков Иван Иванович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бирюков Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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