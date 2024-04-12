Бирюкова Ульяна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Акулина Ивановна
Отец ребёнка: Бирюков Иван Иванович
Рождение ребёнка
1800
Отец ребёнка: Бирюков Иван Иванович
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Аграфена Ивановна
Отец ребёнка: Бирюков Иван Иванович
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Бирюков Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно