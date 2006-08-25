Векленко (Финаева) Евгения Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.05.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.08.2006
Рождение ребёнка
05.10.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Векленко Андрей Владимирович
Рождение ребёнка
22.08.2011
Отец ребёнка: Векленко Андрей Владимирович