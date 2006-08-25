Векленко (Финаева) Евгения Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Векленко (Финаева) Евгения Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.05.1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1981 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
2011 г.р.

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.08.2006

Муж: Векленко Андрей Владимирович

Рождение ребёнка
05.10.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Векленко Андрей Владимирович

Рождение ребёнка
22.08.2011

Сын: Векленко Артём Андреевич

Отец ребёнка: Векленко Андрей Владимирович

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