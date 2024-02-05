Анна Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1696

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1695 г.р.

Дети

Около 1730 г.р.
Около 1733 г.р.
Около 1749 г.р.
Около 1752 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1696

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1730

Дочь: Васса Карпова

Отец ребёнка: Карп Тимофеев

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1733

Сын: Георгий Карпов

Отец ребёнка: Карп Тимофеев

Место жительства
1748
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 51 год.
Рождение ребёнка
Около 1749

Дочь: Фекла Карпова

Отец ребёнка: Карп Тимофеев

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Евдокия Карпова

Отец ребёнка: Карп Тимофеев

Бракосочетание
До 1755

Муж: Карп Тимофеев

Место жительства
1755
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 54 года.
Место жительства
1760
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 67 лет.
Смерть
Неизвестно
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