Анна Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1696
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1730
Дочь: Васса Карпова
Отец ребёнка: Карп Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1733
Сын: Георгий Карпов
Отец ребёнка: Карп Тимофеев
Место жительства
1748
Исповедная роспись. 51 год.
Рождение ребёнка
Около 1749
Дочь: Фекла Карпова
Отец ребёнка: Карп Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Евдокия Карпова
Отец ребёнка: Карп Тимофеев
Бракосочетание
До 1755
Муж: Карп Тимофеев
Место жительства
1755
Исповедная роспись. 54 года.
Место жительства
1760
Исповедная роспись. 67 лет.
Смерть
Неизвестно