Березовский Константин Иванович
Место рождения
Дата рождения18.11.1911 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
18.11.1911 ст.
Отец: Березовский Иван Иосифович
Мать: не указана
родители: Харьковской губернии Купянского уезда Староверовской волости села Староверовки крестьянин Иоанн Иосифов Березовский и жена его Екатерина Павлова, оба православные. (ЦГАМ: ф. 203, оп. 780, ... Показать все
Крещение
31.12.1911 ст.
Восприемники: Харьковский купец Павел Петров Егоров и дочь его девица Вера Павлова Егорова.
Смерть
Неизвестно