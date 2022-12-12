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Березовский Константин Иванович

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Место рождения

Иевлево, Клин, Московская область

Дата рождения

18.11.1911 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1911 ст.

Отец: Березовский Иван Иосифович

Мать: не указана

Иевлево, Клин, Московская область
родители: Харьковской губернии Купянского уезда Староверовской волости села Староверовки крестьянин Иоанн Иосифов Березовский и жена его Екатерина Павлова, оба православные. (ЦГАМ: ф. 203, оп. 780, ... Показать все
Крещение
31.12.1911 ст.
Иевлево, Клин, Московская область
Восприемники: Харьковский купец Павел Петров Егоров и дочь его девица Вера Павлова Егорова.
Смерть
Неизвестно
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