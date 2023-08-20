Киприян Емельянов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Комментарий
Бракосочетание
До 1795
Жена: Устинья Назарова
Ивинский погост, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
1795 – выдана в замужество того же ведомства Ивинской волости деревни Федоровской и Куприяновской за крестьянина Киприяна Емельянова
Смерть
Неизвестно