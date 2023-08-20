Киприян Емельянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киприян Емельянов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1764 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1795

Жена: Устинья Назарова

Ивинский погост, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
1795 – выдана в замужество того же ведомства Ивинской волости деревни Федоровской и Куприяновской за крестьянина Киприяна Емельянова
Смерть
Неизвестно
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