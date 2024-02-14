Хусаинов Равиль Сафиуллович
Место рожденияд.Зяк- Ишметово Куюргазинского района БАССР
Дата рождения?.06.1935
Дата смерти28.12.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1935
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.06.1955
Дочь: (Хусаинова) Лариса Равилевна
Мать ребёнка: Хусаинова (Акберова) Бану Гаффаровна
Рождение ребёнка
03.08.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хусаинова (Акберова) Бану Гаффаровна
Рождение ребёнка
09.07.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хусаинова (Акберова) Бану Гаффаровна
Смерть
28.12.1991
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно