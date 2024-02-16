Литвинова Катерина Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1814
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Литвинов Семён Иванов
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Литвинов Семён Иванов
Рождение ребёнка
1823
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Литвинов Семён Иванов
Смерть
Неизвестно