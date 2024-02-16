Литвинова Катерина Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвинова Катерина Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1817 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Литвинов Семён Иванов

Рождение ребёнка
1817

Сын: Литвинов Елисей Семёнов

Отец ребёнка: Литвинов Семён Иванов

Рождение ребёнка
1823

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Литвинов Семён Иванов

Смерть
Неизвестно
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