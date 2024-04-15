Шабалдина Марфа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1811 и 1821
Дата смерти14.04.1897 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Парасковья Ивановна
Отец ребёнка: Шабалдин Иван Данилович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Арина Ивановна
Отец ребёнка: Шабалдин Иван Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.04.1897 ст.
Причина смерти: от старости
Похороны
21.04.1897 ст.
на местном кладбище при деревне Мальково