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Шабалдина Марфа Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1811 и 1821

Дата смерти

14.04.1897 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1811 и 1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Парасковья Ивановна

Отец ребёнка: Шабалдин Иван Данилович

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Арина Ивановна

Отец ребёнка: Шабалдин Иван Данилович

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шабалдин Иван Данилович

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
14.04.1897 ст.
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Причина смерти: от старости
Похороны
21.04.1897 ст.
на местном кладбище при деревне Мальково
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