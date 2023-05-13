Дарья Евстеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Михайла Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Михайла Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самсон Михайлович
Отец ребёнка: Михайла Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михайла Леонтьевич
Смерть
Неизвестно