Данилевич Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилевич Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жгут Иван Архипович

Мать: Жгут Агрипина Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Данилевич Анатолий Константинович

Отец ребёнка: Данилевич Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мойса Алла Константиновна

Отец ребёнка: Данилевич Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Данилевич Александр

Отец ребёнка: Данилевич Константин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данилевич Константин

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