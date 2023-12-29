Данилевич Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жгут Иван Архипович
Мать: Жгут Агрипина Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Данилевич Анатолий Константинович
Отец ребёнка: Данилевич Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мойса Алла Константиновна
Отец ребёнка: Данилевич Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Данилевич Александр
Отец ребёнка: Данилевич Константин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Данилевич Константин