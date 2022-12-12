Мыздрина (Гуряева) (Гуряева) Дарья Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мыздрина (Гуряева) (Гуряева) Дарья Максимовна

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Место рождения

Озерецкое, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1895

Дата смерти

01.08.1934

Пол

Женский

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Гуряев Максим

Мать: Гуряева Евдокия

Озерецкое, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Анна Ефремовна

Отец ребёнка: Мыздрин Ефрем Васильевич

Озерецкое, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Ефимия

Отец ребёнка: Мыздрин Ефрем Васильевич

Озерецкое, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.10.1916

Дочь: Пономарева (мыздрина) Анна Ефремовна

Отец ребёнка: Мыздрин Ефрем Васильевич

Озерецкое, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Мыздрин Петр Ефремович

Отец ребёнка: Мыздрин Ефрем Васильевич

Озерецкое, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.10.1923

Сын: Мыздрин Сергей Ефремович

Отец ребёнка: Мыздрин Ефрем Васильевич

Озерецкое, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мыздрин Ефрем Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мыздрин Александр Ефремович

Отец ребёнка: Мыздрин Ефрем Васильевич

Озерецкое, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
01.08.1934
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