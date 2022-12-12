Мыздрина (Гуряева) (Гуряева) Дарья Максимовна
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смерти01.08.1934
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Гуряев Максим
Мать: Гуряева Евдокия
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Анна Ефремовна
Отец ребёнка: Мыздрин Ефрем Васильевич
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Ефимия
Отец ребёнка: Мыздрин Ефрем Васильевич
Рождение ребёнка
05.10.1916
Дочь: Пономарева (мыздрина) Анна Ефремовна
Отец ребёнка: Мыздрин Ефрем Васильевич
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Мыздрин Ефрем Васильевич
Рождение ребёнка
07.10.1923
Отец ребёнка: Мыздрин Ефрем Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мыздрин Александр Ефремович
Отец ребёнка: Мыздрин Ефрем Васильевич
Смерть
01.08.1934