Московкин Василий Николаевич
Место рождения
Дата рождения20.04.1956
Дата смерти27.03.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.09.1976
Дочь: Костюченко Елена Васильевна
Мать ребёнка: Иванова Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
21.03.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова Валентина Васильевна
Павлоград, Дніпропетровська область
Смерть
27.03.2000