Московкин Василий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Московкин Василий Николаевич

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Место рождения

Бродовица, Никольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

20.04.1956

Дата смерти

27.03.2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1976 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Бродовица, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.09.1976

Дочь: Костюченко Елена Васильевна

Мать ребёнка: Иванова Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
21.03.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Валентина Васильевна

Павлоград, Дніпропетровська область
Смерть
27.03.2000
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