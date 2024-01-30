Пешкова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1810
Отец ребёнка: Пешков Василий Самсонов
Цурухайтуй
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Домника Васильевна
Отец ребёнка: Пешков Василий Самсонов
Цурухайтуй
Рождение ребёнка
Около 1815
Отец ребёнка: Пешков Василий Самсонов
Рождение ребёнка
Около 1816
Отец ребёнка: Пешков Василий Самсонов
Цурухайтуй
Рождение ребёнка
Около 1818
Сын: Пешков Василий Васильевич
Отец ребёнка: Пешков Василий Самсонов
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Пешков Николай Васильевич
Отец ребёнка: Пешков Василий Самсонов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно