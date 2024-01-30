Пешкова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПешкова Анна

Пешкова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1780 г.р.

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Пешков Филипп Васильевич

Отец ребёнка: Пешков Василий Самсонов

Цурухайтуй
Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Домника Васильевна

Отец ребёнка: Пешков Василий Самсонов

Цурухайтуй
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Пешков Яков Васильевич

Отец ребёнка: Пешков Василий Самсонов

Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Пешков Данила Васильевич

Отец ребёнка: Пешков Василий Самсонов

Цурухайтуй
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Пешков Василий Васильевич

Отец ребёнка: Пешков Василий Самсонов

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Пешков Николай Васильевич

Отец ребёнка: Пешков Василий Самсонов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пешков Василий Самсонов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close