Безверхая (Нефедова) Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Безверхий Яков Антонович
Работа или профессия
Неизвестно
учительница
Бракосочетание
1920
Черлак, Черлакский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1926
Сын: Безверхий Борис Яковлевич
Отец ребёнка: Безверхий Яков Антонович