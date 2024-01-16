Безверхая (Нефедова) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безверхая (Нефедова) Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1883 г.р.

Дети

1926 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Безверхий Яков Антонович

Работа или профессия
Неизвестно
учительница
Бракосочетание
1920

Муж: Безверхий Яков Антонович

Черлак, Черлакский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Безверхий Борис Яковлевич

Отец ребёнка: Безверхий Яков Антонович

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