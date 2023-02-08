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Додор Василий Радионов

Место рождения

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Додор Радион Трофимов

Мать: Додор Пелагея нова

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Додор Матрона Михайлова

Рождение ребёнка
1904

Дочь: (Додор) София Васильевна

Мать ребёнка: Додор Матрона Михайлова

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1907

Дочь: (Додор) Ирина Васильева

Мать ребёнка: Додор Матрона Михайлова

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
25.11.1908

Сын: Додор Андрей 25.11.1908

Мать ребёнка: Додор Матрона Михайлова

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно

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