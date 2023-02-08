Додор Василий Радионов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Додор Радион Трофимов
Мать: Додор Пелагея нова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Додор Матрона Михайлова
Рождение ребёнка
1904
Дочь: (Додор) София Васильевна
Мать ребёнка: Додор Матрона Михайлова
Рождение ребёнка
1907
Дочь: (Додор) Ирина Васильева
Мать ребёнка: Додор Матрона Михайлова
Рождение ребёнка
25.11.1908
Мать ребёнка: Додор Матрона Михайлова
Смерть
Неизвестно