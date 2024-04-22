Юманова (Мостякова) Маргарита Георгиевна
Место рождения
Дата рождения12.02.1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1952
Рождение ребёнка
30.09.1973
Сын: Юманов Дмитрий Витальевич
Отец ребёнка: Юманов Виталий Алексеевич
Рождение ребёнка
22.07.1977
Отец ребёнка: Юманов Виталий Алексеевич
Камское Устье, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно