Юманова (Мостякова) Маргарита Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮманова (Мостякова) Маргарита Георгиевна

Юманова (Мостякова) Маргарита Георгиевна

Место рождения

Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

12.02.1952

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1952 г.р.

Дети

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.09.1973

Сын: Юманов Дмитрий Витальевич

Отец ребёнка: Юманов Виталий Алексеевич

Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.07.1977

Сын: Юманов Олег Витальевич

Отец ребёнка: Юманов Виталий Алексеевич

Камское Устье, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юманов Виталий Алексеевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close