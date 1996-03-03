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Шикер Тадий Иосифович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.01.1914

Дата смерти

03.03.1996

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1914

Отец: Шикер Иосиф Куприянович

Мать: Шикер Анета

Рождение ребёнка
16.01.1952

Сын: Шикер Бронислав Тадиевич

Мать ребёнка: Шикер Софья Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шикер Софья Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шикер Софья Владимировна

Смерть
03.03.1996
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