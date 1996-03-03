Шикер Тадий Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.01.1914
Дата смерти03.03.1996
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1914
Отец: Шикер Иосиф Куприянович
Мать: Шикер Анета
Рождение ребёнка
16.01.1952
Мать ребёнка: Шикер Софья Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шикер Софья Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шикер Софья Владимировна
Смерть
03.03.1996