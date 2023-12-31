Струков Василий Иванов
Место рожденияс. Устье Мичуринского района
Дата рождения1691
Дата смерти1745
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1691
Отец: Струков Иван
с. Устье Мичуринского района
Рождение ребёнка
1729
Мать ребёнка: Струкова Аграфена Петрова
с. Устье Мичуринского района
Рождение ребёнка
1734
Мать ребёнка: Струкова Аграфена Петрова
с. Устье Мичуринского района
Рождение ребёнка
1738
Мать ребёнка: Струкова Аграфена Петрова
с. Устье Мичуринского района
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1745
Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область