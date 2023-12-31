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Струков Василий Иванов

Место рождения

с. Устье Мичуринского района

Дата рождения

1691

Дата смерти

1745

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1691

Отец: Струков Иван

Мать: не указана

с. Устье Мичуринского района
Рождение ребёнка
1729

Сын: Струков Павел Васильев

Мать ребёнка: Струкова Аграфена Петрова

с. Устье Мичуринского района
Рождение ребёнка
1734

Сын: Струков Михей Васильев

Мать ребёнка: Струкова Аграфена Петрова

с. Устье Мичуринского района
Рождение ребёнка
1738

Сын: Струков Антон Васильев

Мать ребёнка: Струкова Аграфена Петрова

с. Устье Мичуринского района
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Струкова Аграфена Петрова

Смерть
1745
Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
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