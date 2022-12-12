Чумаков Михаил Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чумаков Михаил Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1862

Дата смерти

04.11.1909

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Кострома, город Кострома, Костромская область
Смерть
04.11.1909
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