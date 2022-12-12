Чумаков Михаил Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1862
Дата смерти04.11.1909
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Кострома, город Кострома, Костромская область
Смерть
04.11.1909