Федосья Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосья Осипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1831

Дата смерти

После 1870

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1837 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афонасий Тихонов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
После 1870
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