Тиунова Анисья Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тиунов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Тиунова) Алевтина Васильевна
Отец ребёнка: Тиунов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Тиунова) Александра Васильевна
Отец ребёнка: Тиунов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тиунов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тиунов Василий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1977