Тиунова Анисья Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тиунова Анисья Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

1977

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1890 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тиунов Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Тиунов Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Тиунова) Алевтина Васильевна

Отец ребёнка: Тиунов Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Тиунова) Александра Васильевна

Отец ребёнка: Тиунов Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тиунов Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тиунов Василий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тиунов Василий Алексеевич

Смерть
1977

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