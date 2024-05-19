Замиралов Денис Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.07.1984
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1984
Отец: Замиралов Александр
Мать: Замиралова Марина
Рождение ребёнка
05.07.2007
Дочь: Замиралова Анастасия Денисовна
Мать ребёнка: Замиралова (Федоровна) Светлана Николаевна
Рождение ребёнка
17.10.2018
Сын: Замиралов Дмитрий Денисович
Мать ребёнка: Замиралова (Федоровна) Светлана Николаевна