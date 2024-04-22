(Чачемина) Анна Стефанова
Место рождения
Дата рождения10.02.1880 ст.
Дата смерти11.06.1917 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
10.02.1880 ст.
Отец: Чачемин Стефан Иванов
Мать: Евдокия Александрова
Восприемник д. Кобылино крестьянская дочь девица Ирина Григорьева
Рождение ребёнка
19.03.1910 ст.
Сын: Кирилл Макаров
Отец ребёнка: Макарий Потапов
Восприемник д. Кобылино крест. сын Иван Степанов Чачемин.
Рождение ребёнка
06.02.1913 ст.
Сын: Федор Макаров
Отец ребёнка: Макарий Потапов
Восприемник д. Кобылино брат матери крест. Ефим Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Макарий Потапов
Смерть
11.06.1917 ст.
36 лет от воспаления лёгких.