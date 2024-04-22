(Чачемина) Анна Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Чачемина) Анна Стефанова

(Чачемина) Анна Стефанова

Место рождения

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд

Дата рождения

10.02.1880 ст.

Дата смерти

11.06.1917 ст.

Пол

Женский

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1880 ст.

Отец: Чачемин Стефан Иванов

Мать: Евдокия Александрова

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Восприемник д. Кобылино крестьянская дочь девица Ирина Григорьева
Рождение ребёнка
19.03.1910 ст.

Сын: Кирилл Макаров

Отец ребёнка: Макарий Потапов

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Восприемник д. Кобылино крест. сын Иван Степанов Чачемин.
Рождение ребёнка
06.02.1913 ст.

Сын: Федор Макаров

Отец ребёнка: Макарий Потапов

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Восприемник д. Кобылино брат матери крест. Ефим Степанов
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макарий Потапов

Смерть
11.06.1917 ст.
Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
36 лет от воспаления лёгких.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close