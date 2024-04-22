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Батуев Платон Никандрович

Место рождения

Коневское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

26.11.1882

Дата смерти

14.06.1964

Пол

Мужской

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Коневское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
30.03.1911

Сын: Батуев Василий Платонович

Мать ребёнка: Батуева Мавра Григорьевна

Коневское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Батуева Мавра Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Батуева Наталья Платоновна

Мать ребёнка: Батуева Мавра Григорьевна

Смерть
14.06.1964
Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область
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