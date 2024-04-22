Батуев Платон Никандрович
Место рождения
Дата рождения26.11.1882
Дата смерти14.06.1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1882
Рождение ребёнка
30.03.1911
Сын: Батуев Василий Платонович
Мать ребёнка: Батуева Мавра Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Батуева Наталья Платоновна
Мать ребёнка: Батуева Мавра Григорьевна
Смерть
14.06.1964
Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область