Балашов Борис Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балашов Борис Александрович

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Место рождения

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Дата рождения

07.12.1927

Дата смерти

20.01.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место жительства
С 1958 по 1874
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1958
Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
20.01.1974
Москва, город федерального значения Москва
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