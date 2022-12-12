Балашов Борис Александрович
Место рождения
Дата рождения07.12.1927
Дата смерти20.01.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1958 по 1874
Место жительства
По 1958
Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
20.01.1974