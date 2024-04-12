Самойлов Андрей Иудович
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Даньшев Иуда Леонтьевич
Мать: Самойлова Евдокия
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Самойлова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Самойлова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Васса Андреевна
Мать ребёнка: Самойлова Дарья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Самойлова Дарья Ивановна
Смерть
Неизвестно