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Самойлов Андрей Иудович

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Даньшев Иуда Леонтьевич

Мать: Самойлова Евдокия

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Самойлов Павел Андреевич

Мать ребёнка: Самойлова Дарья Ивановна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Даньшев Иван Андреевич

Мать ребёнка: Самойлова Дарья Ивановна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Васса Андреевна

Мать ребёнка: Самойлова Дарья Ивановна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самойлова Дарья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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