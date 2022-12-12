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Шепелева Мария Герасимовна

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Место рождения

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Шепелева Евфимия Семеновна

Отец ребёнка: Шепелев Семен Фролович

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1789

Сын: Шепелев Дмитрий Семенович

Отец ребёнка: Шепелев Семен Фролович

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1791

Сын: Шепелев Николай Семенович

Отец ребёнка: Шепелев Семен Фролович

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Шепелева Анисья Семеновна

Отец ребёнка: Шепелев Семен Фролович

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шепелев Семен Фролович

Смерть
Неизвестно
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