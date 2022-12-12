Шепелева Мария Герасимовна
Место рождения
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Шепелева Евфимия Семеновна
Отец ребёнка: Шепелев Семен Фролович
Рождение ребёнка
1789
Сын: Шепелев Дмитрий Семенович
Отец ребёнка: Шепелев Семен Фролович
Рождение ребёнка
1791
Сын: Шепелев Николай Семенович
Отец ребёнка: Шепелев Семен Фролович
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Шепелева Анисья Семеновна
Отец ребёнка: Шепелев Семен Фролович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно