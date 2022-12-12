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Успенский Василий Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1804

Пол

Мужской

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1795

Жена: Успенская Наталья Алексеевна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Посвящение в духовный сан
С 1795
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
дьякон Николо-Пенской церкви г. Ярославль
Рождение ребёнка
11.10.1796 ст.

Дочь: Успенская Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Успенская Наталья Алексеевна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Посвящение в духовный сан
С 1800
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
дьякон Успенского Кафедрального собора г. Ярославль
Рождение ребёнка
1801

Сын: Успенский Климент Васильевич

Мать ребёнка: Успенская Наталья Алексеевна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
1804
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
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