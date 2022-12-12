Успенский Василий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1804
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1795
Посвящение в духовный сан
С 1795
дьякон Николо-Пенской церкви г. Ярославль
Рождение ребёнка
11.10.1796 ст.
Дочь: Успенская Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Успенская Наталья Алексеевна
Посвящение в духовный сан
С 1800
дьякон Успенского Кафедрального собора г. Ярославль
Рождение ребёнка
1801
Сын: Успенский Климент Васильевич
Мать ребёнка: Успенская Наталья Алексеевна
Смерть
1804