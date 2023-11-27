Трушкин Иван Андреевич
Место рожденияд. Богословка Шацкого уезда
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Трушкин Андрей Маркович
Мать: ?
д. Богословка Шацкого уезда
Бракосочетание
26.07.1895
Жена: Трушкина Марина Петровна
Легостаево, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
25.03.1898
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Трушкина Марина Петровна
Рождение ребёнка
04.11.1908
Дочь: Степанида Ивановна
Мать ребёнка: Трушкина Марина Петровна
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно