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Трушкин Иван Андреевич

Место рождения

д. Богословка Шацкого уезда

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Трушкин Андрей Маркович

Мать: ?

д. Богословка Шацкого уезда
Бракосочетание
26.07.1895

Жена: Трушкина Марина Петровна

Легостаево, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
25.03.1898

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Трушкина Марина Петровна

Мосты, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
04.11.1908

Дочь: Степанида Ивановна

Мать ребёнка: Трушкина Марина Петровна

Мосты, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
Пятилетка, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Похороны
Неизвестно
Пятилетка, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
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