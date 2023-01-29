Кузнецов Денис Олегович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.12.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1988
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.04.2011
Дочь: Кузнецова Василиса Денисовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.07.2013
Дочь: Кузнецова София Денисовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.05.2017
Дочь: Кузнецова Полина Денисовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.07.2018
Сын: Кузнецов Никита Денисович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности