Приходько Логвин Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1917
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Приходько Максим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Приходько Антонина Логвиновна
Мать ребёнка: Алещенко Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Пшеничная (Приходько) Анастасия Логвиновна
Мать ребёнка: Алещенко Евдокия Ивановна
с. Орехово Даниловский район Волгоградская область
Рождение ребёнка
27.11.1914
Сын: Приходько Николай Логвинович
Мать ребёнка: Алещенко Евдокия Ивановна
село Орехово Даниловский район Волгоградская область
Смерть
1917