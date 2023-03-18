Приходько Логвин Максимович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Приходько Логвин Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1917

Пол

Мужской

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Приходько Максим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Приходько Антонина Логвиновна

Мать ребёнка: Алещенко Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алещенко Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Пшеничная (Приходько) Анастасия Логвиновна

Мать ребёнка: Алещенко Евдокия Ивановна

с. Орехово Даниловский район Волгоградская область
Рождение ребёнка
27.11.1914

Сын: Приходько Николай Логвинович

Мать ребёнка: Алещенко Евдокия Ивановна

село Орехово Даниловский район Волгоградская область
Смерть
1917

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