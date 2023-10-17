Степаненко Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1977
Дата смерти03.09.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.02.1909
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Степаненко Никифор Петров
Рождение ребёнка
21.04.1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Степаненко Никифор Петров
Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
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Смерть
03.09.1972