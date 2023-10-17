Степаненко Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степаненко Мария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1977

Дата смерти

03.09.1972

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.02.1909

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Степаненко Никифор Петров

Рождение ребёнка
21.04.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Степаненко Никифор Петров

Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
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Смерть
03.09.1972
Рождение
01.01.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

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