Воробьев Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1921
Дата смерти1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1937
Ефремов, город Ефремов, Тульская область
Место жительства
С 1941 по 1942
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Место жительства
По 1941
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Место жительства
С 1942 по 1942
Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Место жительства
По 1948
г. Лида, Беларусь
Место жительства
С 1948
Монино, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Место жительства
С 1952 по 1953
Киржач, Киржачский муниципальный район, Владимирская область
Место жительства
С 1954 по 1958
г. Ворошиловград (ныне - Луганск, Украина)
Место жительства
С 1958 по 1960
г. Павлодар, Казахстан
Место жительства
С 1958 по 1958
г. Павлоград, Днепропетровская область, Украина
Место жительства
Неизвестно
Киев
Место жительства
Неизвестно
г. Луганск, Украина
Место жительства
Неизвестно
Канск, город Канск, Красноярский край
Смерть
1991
Киев