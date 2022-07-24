Спиридонов Михаил Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.07.2022
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.07.2009
Дочь: Спиридонова София Михайловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.11.2011
Дочь: Спиридонова Вера Михайловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение
24.07.2022
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности