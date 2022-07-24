Спиридонов Михаил Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спиридонов Михаил Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.2022

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.07.2009

Дочь: Спиридонова София Михайловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.11.2011

Дочь: Спиридонова Вера Михайловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение
24.07.2022

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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