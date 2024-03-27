Халиков Габдрахман Зигянгирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халиков Габдрахман Зигянгирович

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1898

Дата смерти

09.07.1976

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

1872 г.р.

Жена

1900 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Халиков Зигангир (Зигянгир)

Мать: Халикова Шамсинахар

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Халикова (Аглиуллина) Уммугульсум

Рождение ребёнка
15.08.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Халикова (Аглиуллина) Уммугульсум

Рождение ребёнка
05.05.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Халикова (Аглиуллина) Уммугульсум

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.02.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Халикова (Аглиуллина) Уммугульсум

Рождение ребёнка
15.03.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Халикова (Аглиуллина) Уммугульсум

Рождение ребёнка
05.07.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Халикова (Аглиуллина) Уммугульсум

Смерть
09.07.1976
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

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