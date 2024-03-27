Халиков Габдрахман Зигянгирович
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смерти09.07.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Халиков Зигангир (Зигянгир)
Мать: Халикова Шамсинахар
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.08.1924
Рождение ребёнка
05.05.1926
Рождение ребёнка
01.02.1928
Рождение ребёнка
15.03.1933
Рождение ребёнка
05.07.1941
Смерть
09.07.1976
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно