(Медведева) Елизавета Васильевна
Место рожденияблаговещенск, Амурская обл. Russian Federation
Дата рождения30.10.1909
Дата смерти1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1909
благовещенск, Амурская обл. Russian Federation
Рождение ребёнка
15.10.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шакун Василй Андреевич
санкт петербург, Russian Federation
Работа или профессия
Неизвестно
врач Терапевт
Смерть
1979
санкт петербург, Russian Federation