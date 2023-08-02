(Медведева) Елизавета Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Медведева) Елизавета Васильевна

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Место рождения

благовещенск, Амурская обл. Russian Federation

Дата рождения

30.10.1909

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Отец

1866 г.р.

Мать

1881 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1909

Отец: Медведев Василий Васильевич

Мать: Медведева Анна Евграфовна

благовещенск, Амурская обл. Russian Federation
Рождение ребёнка
15.10.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шакун Василй Андреевич

санкт петербург, Russian Federation
Работа или профессия
Неизвестно
врач Терапевт
Смерть
1979
санкт петербург, Russian Federation
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