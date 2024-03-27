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Мусин Ибрагим Мусинович

Место рождения

с.Красная Горка Пильнинского р-на Горьковской обл.

Дата рождения

1908

Дата смерти

?.02.1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Муса

Мать: Арифя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Мусина) Зейнеп

Рождение ребёнка
14.01.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Мусина) Зейнеп

Военная служба
22.08.1941
Смерть
?.02.1942

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