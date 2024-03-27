Мусин Ибрагим Мусинович
Место рожденияс.Красная Горка Пильнинского р-на Горьковской обл.
Дата рождения1908
Дата смерти?.02.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Мусина) Зейнеп
Рождение ребёнка
14.01.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Мусина) Зейнеп
Военная служба
22.08.1941
Смерть
?.02.1942