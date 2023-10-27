Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1811 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
После 1827

Муж: Платон Андреевич

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Матрона Платоновна

Отец ребёнка: Платон Андреевич

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Ульяна Платоновна

Отец ребёнка: Платон Андреевич

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Дмитрий Платонович

Отец ребёнка: Платон Андреевич

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Никандр Платонович

Отец ребёнка: Платон Андреевич

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Василиса (Васса) Платоновна

Отец ребёнка: Платон Андреевич

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Прасковья Платоновна

Отец ребёнка: Платон Андреевич

Копытово, Шуйский район, Северный край
Смерть
После 1858
Копытово, Шуйский район, Северный край

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