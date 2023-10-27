Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1811
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
После 1827
Муж: Платон Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Матрона Платоновна
Отец ребёнка: Платон Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Ульяна Платоновна
Отец ребёнка: Платон Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Дмитрий Платонович
Отец ребёнка: Платон Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1836
Сын: Никандр Платонович
Отец ребёнка: Платон Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Василиса (Васса) Платоновна
Отец ребёнка: Платон Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Прасковья Платоновна
Отец ребёнка: Платон Андреевич
Смерть
После 1858