Афонина Акулина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.06.1926
Дочь: Боровкова Мария Петровна
Отец ребёнка: Афонин Петр Иванович
Рождение ребёнка
24.06.1932
Отец ребёнка: Афонин Петр Иванович
Рождение ребёнка
12.08.1936
Дочь: Чуприкова Анна Петровка
Отец ребёнка: Афонин Петр Иванович
Рождение ребёнка
14.05.1941
Сын: Афонин Иван Петрович
Отец ребёнка: Афонин Петр Иванович
Рождение ребёнка
16.05.1944
Отец ребёнка: Афонин Петр Иванович
Рождение ребёнка
20.08.1946
Отец ребёнка: Афонин Петр Иванович
Рождение ребёнка
22.09.1948
Отец ребёнка: Афонин Петр Иванович
Смерть
1991
Людиново, Людиновский муниципальный район, Калужская область