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Афонина Акулина Ивановна

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Место рождения

Печки, Людиновский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

1991

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Печки, Людиновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
03.06.1926

Дочь: Боровкова Мария Петровна

Отец ребёнка: Афонин Петр Иванович

Печки, Людиновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
24.06.1932

Сын: Афонин Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Афонин Петр Иванович

Рождение ребёнка
12.08.1936

Дочь: Чуприкова Анна Петровка

Отец ребёнка: Афонин Петр Иванович

Рождение ребёнка
14.05.1941

Сын: Афонин Иван Петрович

Отец ребёнка: Афонин Петр Иванович

Рождение ребёнка
16.05.1944

Сын: Афонин Николай Петрович

Отец ребёнка: Афонин Петр Иванович

Рождение ребёнка
20.08.1946

Сын: Афонин Виктор Петрович

Отец ребёнка: Афонин Петр Иванович

Рождение ребёнка
22.09.1948

Сын: Афонин Павел Петрович

Отец ребёнка: Афонин Петр Иванович

Смерть
1991
Людиново, Людиновский муниципальный район, Калужская область
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