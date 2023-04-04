Тихонов Емельян Северьянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонов Емельян Северьянов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тихонов Северьян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.07.1892

Дочь: Мария Емельяновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1895

Дочь: Александра Емельяновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
05.06.1897

Дочь: Елена Емельяновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
23.11.1899

Дочь: Феодора Емельяновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
17.04.1902

Сын: Тихонов Георгий Емельянович

Мать ребёнка: Тихонова Евдокия Герасимова

Российская Федерация Республика Башкортостан, Туймазинский район, посёлок Успенка.
Рождение ребёнка
31.08.1904

Сын: Тихонов Иоан Емельянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
06.11.1905

Сын: Тихонов Дмитрий Емельянович

Мать ребёнка: не указана

Российская Федерация Республика Башкортостан, Туймазинский район, посёлок Успенка.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина Емельяновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихонов Константин Емельянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Емельяновна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Портной
Смерть
Неизвестно
Кокуй, Топкинский муниципальный район, Кемеровская область
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