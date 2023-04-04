Тихонов Емельян Северьянов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тихонов Северьян
Рождение ребёнка
29.07.1892
Дочь: Мария Емельяновна
Рождение ребёнка
01.05.1895
Дочь: Александра Емельяновна
Рождение ребёнка
05.06.1897
Дочь: Елена Емельяновна
Рождение ребёнка
23.11.1899
Дочь: Феодора Емельяновна
Рождение ребёнка
17.04.1902
Сын: Тихонов Георгий Емельянович
Мать ребёнка: Тихонова Евдокия Герасимова
Российская Федерация Республика Башкортостан, Туймазинский район, посёлок Успенка.
Рождение ребёнка
31.08.1904
Рождение ребёнка
06.11.1905
Сын: Тихонов Дмитрий Емельянович
Российская Федерация Республика Башкортостан, Туймазинский район, посёлок Успенка.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина Емельяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тихонов Константин Емельянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Емельяновна
Работа или профессия
Неизвестно
Портной
Смерть
Неизвестно
Кокуй, Топкинский муниципальный район, Кемеровская область